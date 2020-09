Redação Últimas Notícias

O projeto de lei de autoria do Executivo de Formiga, para a Regularização Fundiária de Interesse Específico (Reurb-E) foi aprovado, por unanimidade, na Câmara Municipal durante a reunião desta semana e, sancionado nessa quinta-feira (17), pelo chefe do Executivo, devendo portanto, vigorar sob o número 5553, após sua publicação.

Da nova lei, consta os procedimentos administrativos necessários para se obter as regularizações fundiárias de parcelamentos de solos irregulares na região balneária, confrontantes com a cota 769 e atende a uma reivindicação antiga de proprietários de imóveis e empreendimentos localizados no entorno de Furnas.

Até 31 de dezembro de 2021, os proprietários dos imóveis abrangidos pela lei deverão apresentar as descrições e delimitações dos respectivos núcleos urbanos informais, bem como a identificação dos imóveis abrangidos com confrontantes e respectivas matrículas imobiliárias à Secretaria Municipal de Fuscalização e Regulação Urbana para as devidas providências que devem ser seguidas.