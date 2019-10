Além da grande possibilidade de Formiga ser a primeira cidade mineira a receber a dívida do Estado (quase R$14 milhões), outro importante reforço para os cofres do município poderá chegar por meio da divisão dos recursos do leilão de petróleo vindo do pré-sal da Bacia de Campos.

O texto base do projeto que define regras para a divisão entre estados, Distrito Federal, municípios e a União foi aprovado, nesta semana, por todos os 68 senadores presentes à votação. A proposta segue para sanção do presidente Jair Bolsonaro.

De acordo com valores já divulgados, Formiga poderá receber até o fim do ano, segundo R$ 3.789.769,49 como bônus referente a essa divisão. O maior valor dentre as cidades mais próximas.