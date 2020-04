Em busca de alternativas para bem atender a população formiguense em caso de surgimento de registros positivos do novo coronavírus, a Prefeitura de Formiga está firmando parceria com o Hospital Santa Marta.

O objetivo é que, aproximadamente, 25 leitos sejam disponibilizados para a realização de atendimentos que são feitos pela Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Desta maneira, a UPA será usada, exclusivamente, para atender os cidadãos que, porventura, sejam diagnosticados com covid-19.

Desde o dia 23 de março, o Executivo está negociando com a direção do hospital. Na manhã desta segunda-feira (6), a diretora administrativa, Cristiane Carine Rodrigues, esteve no Gabinete do Prefeito Eugênio Vilela para que detalhes burocráticos fossem analisados. A reunião contou com a participação da diretora jurídica, Adriana Prado.