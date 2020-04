Um time que marcou história no mais que centenário Atlético-MG, com Marques, Guilherme e cia, também está na história como aquele que conseguiu a maior goleada do clube pela Libertadores. Há 20 anos, o Galo, comandado por Guilherme (autor de quatro gols naquela noite), goleou o Cobreloa, do Chile, por 6 a 0, no Mineirão, resultado que garantiu a classificação para as oitavas de final daquela edição.

A noite naquele 05 de abril de 2000 foi do atacante Guilherme, artilheiro daquele time. O jogador fez quatro gols (aos cinco do primeiro tempo e aos 11, 29 e 30 do segundo tempo). Um deles de trivela, de fora da área. O meia Ramón, hoje técnico do Vasco, marcou um aos cinco da primeira etapa, enquanto Cairo, que entrou no lugar de Guilherme, marcou o sexto pelo time alvinegro aos 45 do tempo final.

Naquela noite, o Galo entrou em campo com: Velloso; Bruno, Célio Silva (Paulão), Gilberto Silva e Vitor; Cleisson, Gallo, Lincoln e Ramón (Irênio); Marques e Guilherme (Cairo). A partida foi no Mineirão e teve público pagante de 32.558. O jogo foi válido pela quinta rodada do Grupo 8. A partida foi relembrada pela Conmebol.