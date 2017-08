Um homem de 61 anos morreu após ser atingido por um eucalipto, no fim da manhã desta terça-feira (1º), na zona rural de Santo Antônio do Monte. Ele trabalhava no local quando o acidente aconteceu. Devido a gravidade dos ferimentos, um helicóptero do Corpo de Bombeiros foi acionado para fazer a transferência da vítima, mas ela não resistiu.

De acordo com informações da assessoria de comunicação da Prefeitura de Santo Antônio do Monte, o lenhador trabalhava na zona rural juntamente com dois filhos e um sobrinho, realizando o corte de eucaliptos, quando uma das árvores atingiu a cabeça da vítima.

Uma ambulância do município foi acionada e o levou para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Devido a gravidade do ferimento, um helicóptero do Corpo de Bombeiros foi acionado. O lenhador foi levado da UPA até um campo de futebol da cidade por uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) móvel.

No local a vítima sofreu duas paradas cardíacas e veio a óbito. De acordo com a Polícia Militar (PM), os policiais só foram acionados após a morte do homem.

Ainda de acordo com a assessoria de comunicação da Prefeitura, a vítima era trabalhador autônomo e extraia madeira para revenda de plantações autorizadas.