O zagueiro Léo completou, contra o Vitória, na sexta-feira (11), a 400ª partida com a camisa do Cruzeiro. A Raposa venceu por 1 a 0, acabando com um jejum de cinco jogos sem vitória na Série B.

Do atual elenco, apenas dois jogadores têm mais jogos que Léo: o goleiro Fábio (895) e o volante Henrique (521). Léo é o 18º jogador que mais atuou pelo Cruzeiro, a cinco partidas do lateral-direito Pedro Paulo, que jogou no clube de 1963 a 1974.

Belo-horizontino, e com passagens por Grêmio e Palmeiras, Léo, de 32 anos, está a 28 jogos de Vavá, o zagueiro que mais vestiu as cores do time azul. São 22 gols, oito a menos que Geraldão, o maior zagueiro artilheiro da história cruzeirense.

Durante os mais de dez anos no Cruzeiro, Léo conquistou inúmeros títulos, como o bicampeonato brasileiro (2013 e 2014) o bicampeonato da Copa do Brasil (2017 e 2018) e quatro títulos mineiros (2011, 2014, 2018 e 2019).