Leonardo DiCaprio DiCaprio e Greta se comprometeram a apoiar um ao outro na luta ambiental

O ator norte-americano Leonardo DiCaprio se encontrou com a jovem ativista Greta Thunberg nesta sexta-feira (1) em Los Angeles. Ele publicou duas fotos do encontro em seu perfil do Instagram e elogiou a sueca: ” Greta Thunberg se tornou uma líder dos nossos tempos”.

