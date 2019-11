Lewis Hamilton mais uma vez demonstrou seu carinho pelo Brasil. O hexacampeão mundial de Fórmula 1 disputará o Grande Prêmio do Brasil com uma pintura especial em seu capacete, homenageando o país. No topo do “casco”, foi colocado um desenho da bandeira do Brasil. A exemplo do que aconteceu em 2017, a peça foi desenhada pelo artista brasileiro Raí Caldato.

– Fiz o desenho durante a corrida de Austin! Tive inspiração no que ele fez em Silverstone, quando correu com a bandeira da Inglaterra no topo do capacete – comentou Caldato ao GloboEsporte.



Não é a primeira vez que Hamilton corre no Brasil com uma pintura especial em seu capacete. Fã incondicional de Ayrton Senna, o inglês homenageou o ídolo em outras edições da prova, como em 2015 e 2012.