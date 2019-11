Nesta segunda-feira (04) Lexa atualizou sua conta no Instagram com um vídeo exibindo sua boa forma. De biquíni e de frente ao espelho, a funkeira e esposa de MC Guimê ostentou pernas, barriga e muito mais.

O corpo de Lexa é resultado de uma dieta bem regrada do programa de emagrecimento de Mayra Cardi . Com esse processo, a funkeira deu adeus a cerca de 12kg nos últimos meses e agora é detentora de uma cinturinha fina. Atualmente, a esposa de MC Guimê nos Estados Unidos com a irmã e a mãe.