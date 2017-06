Finalmente, a esperada opção para apagar mensagens enviadas no WhatsApp será disponibilizada. A função foi descoberta na página de suporte do aplicativo em uma publicação feita no site nessa terça-feira (27).

A partir de agora, quem mandar uma mensagem por engano ou por impulso terá até cinco minutos para se arrepender e cancelar o envio.

Mas o usuário deixa rastro da mensagem. O receptor da mensagem receberá uma mensagem dizendo “esta mensagem foi apagada”. O WhatsApp explica que, nos aparelhos Android, bastará apertar detidamente a mensagem em questão e depois clicar em Menu e Recuperar.

Os donos de iPhone deverão seguir passos bastante parecidos: apertar detidamente a mensagem e depois em Recuperar.

O serviço só estará disponível quando os dois usuários estiverem usando a última versão do aplicativo.