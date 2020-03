Redação Últimas Notícias

A Prefeitura liberou nesta terça-feira (24), as atividades de profissionais da construção civil e do setor de indústrias.



A alteração foi publicada em um novo decreto e começa a valer nesta quarta-feira (25). O documento foi o quinto publicado pela Prefeitura em uma semana.



O decreto de emergência em saúde 8.169 altera ainda um termo publicado no decreto 8.164 referente ao cartão de transporte de idoso. Ao invés de suspender o novo documento solicita o bloqueio dos cartões emitidos pela empresa de transporte coletivo urbano contratada pelo município.