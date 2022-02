A Prefeitura de Formiga liberou agendamento nesta segunda-feira (14).

O agendamento será encerrado às 13h30 ou antes caso seja preenchido o número de vagas.

As pessoas que vão tomar as doses 2, 3 e 4 devem ficar atentas ao tempo de intervalo para não agendar fora do período.

O agendamento feito hoje é para vacinação amanhã, dia 15.