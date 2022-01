A Prefeitura de Formiga liberou mais um agendamento da vacinação contra a Covid-19.

As pessoas que vão tomar as doses 2, 3 e 4 devem ficar atentas ao tempo de intervalo para não agendar fora do período.

O agendamento feito nesta quarta é para vacinação nesta quinta-feira (20).

Para fazer o agendamento basta acessar o link e preencher os dados corretamente.