Os candidatos aos cargos disponíveis no segundo dia de provas do concurso público da Prefeitura e do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) já podem conferir os gabaritos das avaliações que foram aplicadas no domingo (2).

A relação está disponibilizada no sítio oficial do Instituto Consulplan .

O segundo dia de provas do concurso público

Segundo a organização do certame, 3.898 pessoas compareceram para fazer as avaliações referentes a 26 cargos. As provas foram aplicadas no período da manhã e da tarde.