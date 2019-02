A ordem da vez é evitar o sofrimento. Depois de passar sufoco em casa para eliminar o Danubio-URU na segunda fase da Copa Libertadores, o Atlético volta a receber um rival uruguaio no Independência, em Belo Horizonte.

Em vantagem após ter vencido o jogo de ida por 2 a 0, o time alvinegro encara o Defensor-URU a partir das 21h30 desta quarta-feira (27), pela volta da terceira fase da principal competição continental. A equipe que avançar integrará o Grupo E, que conta com Cerro Porteño-PAR, Nacional-URU e Zamora-VEN.

A vantagem construída no Estádio Luis Franzini, em Montevidéu, dá tranquilidade aos comandados do técnico Levir Culpi. Afinal, são três os resultados que classificam o Atlético: vitória, empate e até mesmo derrota por um gol de diferença. O Defensor, por outro lado, depende de um triunfo por três de vantagem. Se os uruguaios conseguirem ganhar por 2 a 0, a decisão vai para os pênaltis.

“Já sofremos na pele. Foi desnecessário todo aquele sofrimento contra o Danubio. É o que a gente vai levar para esse jogo, procurar resolver o quanto antes para ter uma tranquilidade maior, para não ter todo aquele sofrimento e fazer valer o placar de 2 a 0 que conseguimos lá no Uruguai”, declarou o lateral-esquerdo Fábio Santos.

O jogador fez menção aos confrontos da etapa anterior da Libertadores. Após empatar a ida por 2 a 0 no Uruguai, o Atlético chegou a abrir 3 a 0 no Independência. A vantagem, entretanto, se transformou em sufoco quando o Danubio marcou duas vezes e ficou a um gol da classificação. Os 3 a 2 seguiram no placar até o fim e garantiram o time alvinegro na terceira fase.

Missão quase impossível

É raríssimo um time reverter, fora de casa, uma desvantagem de dois ou mais gols de diferença num confronto mata-mata. Em 60 edições da Copa Libertadores, só duas equipes conseguiram a façanha que o Defensor persegue contra o Atlético: América-MEX e Deportivo Capiatá-PAR.

Em 2008, o América perdeu em casa a partida de ida para o Flamengo por 4 a 2 pelas oitavas de final. Na volta, Cabañas liderou a vitória por 3 a 0 que ‘calou’ o Maracanã. Na segunda fase eliminatória na temporada 2017, o Deportivo Capiatá levou 3 a 1 do Universitario-PER, em jogo disputado no Paraguai. A segunda partida terminou com triunfo paraguaio por 3 a 0, no Peru.

Apesar da larga vantagem alvinegra, o centroavante Ricardo Oliveira – artilheiro da Libertadores, com quatro gols em três jogos – prega seriedade e concentração ao Atlético. “Nossa concentração e foco são totais. A única coisa que é certa no futebol é que o jogo vai começar 0 a 0. Você não sabe o que vai acontecer. Não vamos nos distrair por nada, não vamos perder nosso foco”, disse.

Tribunais

Envolvido na polêmica dos 21 times com atraso nas inscrições de jogadores na Libertadores ou na Copa Sul-Americana, o Atlético foi multado pelo Tribunal Disciplinar da Conmebol em 15 mil dólares (cerca de R$ 56,2 mil) – valor que será ressarcido ao clube alvinegro pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Paralelamente a esse julgamento, o Defensor consultou a Unidade Disciplinar da entidade que rege o futebol sul-americano para saber da possibilidade de conseguir os pontos do jogo de ida. A vitória alvinegra por 2 a 0, entretanto, foi mantida.

Em time que ganha…

Não se mexe. Ao menos é isso o que tem colocado em prática o técnico Levir Culpi nos confrontos da Libertadores. A tendência é que a escalação do Atlético seja a mesma das três primeiras partidas da principal competição continental. Afinal, o retrospecto alvinegro é favorável até agora: foram duas vitórias, um empate e nenhuma derrota, com sete gols marcados e quatro sofridos.

Torcida

A expectativa é de grande festa no Independência desde o início da noite. A partir das 19h13, torcedores do Atlético se concentrarão na Praça Estevão Lunardi, onde prepararão os fogos de artifício e as luzes para a “rua de fogo”. Pouco depois, receberão o ônibus com os jogadores.

Na hora do jogo, a expectativa é de casa cheia. Os ingressos para a partida se esgotaram já na última sexta-feira. A tendência é que pelo menos 22 mil torcedores acompanhem a ‘decisão’ no Independência.

O adversário

Na imprensa uruguaia, o tom é de desconfiança sobre o momento do Defensor. O rival do Atlético perdeu as seis últimas partidas que disputou. Em sete jogos em 2019, o time conseguiu apenas uma vitória. Por isso, os comandados do técnico Jorge da Silva jogam ‘por uma façanha’, nas palavras do Tenfield.

O Defensor deve manter a base do time que iniciou o confronto com o Atlético no Uruguai. A principal mudança esperada é a entrada do meio-campista Joaquín Piquerez na equipe titular. O jovem de apenas 20 anos entrou no intervalo e criou boas oportunidades no jogo de ida.

Atlético x Defensor-Uru

Atlético

Victor; Patric, Réver, Igor Rabello e Fábio Santos; Adilson e Elias; Luan, Cazares e Chará; Ricardo Oliveira

Técnico: Levir Culpi



Defensor

Gastón Rodríguez; Mauricio Gómez, Santiago Carrera, Nicolás Correa e Maximiliano Perg; Robert Ergas, Alvaro González, Martín Rabuñal, Joaquín Piquerez e Pablo López; Álvaro Navarro

Técnico: Jorge da Silva

Motivo: jogo de volta da terceira fase da Copa Libertadores

Data e horário: quarta-feira, 27 de fevereiro, às 21h30

Local: Independência, em Belo Horizonte

Árbitro: Andrés Rojas (COL)

Assistentes: Wilmar Navarro (COL) e Miguel Stiven Roldan (COL)

