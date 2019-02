O Atlético venceu o Defensor por 2 a 0, no Luis Franzini, em Montevidéu, e deu um grande passo rumo à classificação para a fase de grupos da Copa Libertadores. O resultado é o que todos já viram, mas a forma com que ele foi construído é terreno fértil para uma análise sobre a evolução atleticana na temporada 2019.

O desempenho contra o Defensor não foi perfeito. Longe disso. Foi, porém, bem melhor do que aquele apresentado há duas semanas, no mesmo estádio, contra o Danubio. Não só pelo resultado.

Naquela partida, válida pela segunda fase da Libertadores, o Atlético-MG tomou dois gols com o adversário tendo uma incrível facilidade para chegar cara a cara com Victor em condição de finalizar. Houve um “buraco” imenso entre os volantes e os laterais, e os dois gols sofridos trouxeram um grau de dificuldade desnecessário à classificação do Galo. Contra o Defensor, o time não sofreu gols, o que evidencia uma melhora – mas não uma correção completa.

O problema nas laterais foi amenizado, mas a marcação no meio-campo mostrou fragilidades. Adilson e Elias não fizeram um grande jogo e tiveram dificuldades para conter os avanços uruguaios. Não à toa Levir Culpi usou duas substituições para tentar resolver o problema no setor, com as entradas de Zé Welison e Jair.