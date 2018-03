A licitação do transporte de universitários para o ano de 2018 está em estudo em Arcos. De acordo com a Prefeitura, o serviço é oferecido a cerca de 700 estudantes que frequentam faculdades em Divinópolis, Formiga, Bom Despacho e Iguatama. No entanto, até março nenhuma empresa havia preenchido os requisitos legais exigidos para atender o município.

Segundo o Executivo, 70% do custeio do transporte é feito pelo município. Os outros 30% são divididos entre os universitários. Para manter o atendimento, um decreto foi assinado pelo prefeito, o que permitiu a prestação temporária do serviço até que a licitação ocorra. A Prefeitura informou que paga R$2,59 por quilômetro rodado.

Contratação temporária

Em fevereiro, o primeiro processo licitatório terminou sem que as empresas concorrentes preenchessem todas as exigências do edital. Para evitar que os alunos ficassem sem transporte foi assinado o decreto. A partir desse documento, a administração teve a possibilidade de escolher o prestador de serviço entre os que participaram da licitação. O critério adotado foi o menor preço.

A princípio, a Cooperativa de Transportes Urbano e Rural Ltda (Coopertur), de Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri, foi escolhida e começou a atender os universitários no dia 1º de março. Contudo, no terceiro dia, a cooperativa desistiu do acordo.

A expectativa da Prefeitura é que a nova licitação seja feita ainda no primeiro semestre.

