A licitação para a construção da Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro Engenho de Serra está agendada para o dia 29 deste mês.

No dia 3 de junho, a Câmara Municipal aprovou o Projeto de Lei nº 320/2019, autorizando o recebimento de uma verba de R$750 mil do Governo Federal. Esses recursos foram conseguidos por meio de solicitação do vereador Sandrinho da Looping ao ex-deputado federal Jaime Martins.

Já no dia 27 de junho, foi aprovado, em reunião extraordinária, o projeto de Lei 323/2019, que autoriza abertura de crédito especial no valor de R$271 mil, referente à contrapartida da Prefeitura para a construção da unidade.

O vereador Sandrinho da Looping destacou que esta conquista é muito esperada. “Por meio de muita luta, todas as etapas estão sendo cumpridas para a construção. Agradeço ao ex-deputado Jaime Martins, que viabilizou os recursos, ao prefeito Eugênio Vilela, que se empenhou em conseguir um local central no bairro para a construção da UBS”, comentou.