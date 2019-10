A administração municipal de Formiga colocará alguns lotes à venda para garantir recursos de pavimentação em várias ruas da cidade. O edital do processo licitatório 115/2019 está publicado no site oficial da Prefeitura e, de acordo com o documento, o processo será realizado na modalidade concorrência.

Os interessados deverão entregar os documentos necessários em envelope lacrado até às 8h do dia 18 de novembro, na sala da diretoria de compras públicas, à rua Barão de Piumhi, 92-A, Centro. A abertura dos envelopes terá início às 8h10.

Os bens que estão à venda são: