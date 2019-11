A administração municipal realizará nesta segunda-feira (18) um processo licitatório, na modalidade concorrência, para venda de lotes do município. Os interessados deverão entregar os documentos necessários em envelope lacrado até as 8h de segunda, na sala da Diretoria de Compras Públicas, à rua Barão de Piumhi, 92-A, no Centro. A abertura dos envelopes terá início às 8h10.

Os bens que estão à venda são:

· Um terreno vago caracterizado como lote 147-A, com área de 5.871m², situado à Avenida Geraldo Almeida, Vargem Grande (antiga Pauliminas) – R$606.132,67;

· Uma gleba rural situada na Fazenda Vista Alegre, com área de 41,64,00ha – R$519.356,67;