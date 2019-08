Em um processo de reestruturação do PSDB, mirando as eleições de 2020, caciques tucanos têm apertado o cerco para a expulsão do deputado federal Aécio Neves, envolto em inúmeras denúncias de corrupção.

Na sexta-feira (16) terminou o prazo “informal” para que o mineiro se licenciasse do partido, mas Aécio não se manifestou. A cúpula paulista da sigla, liderada pelo governador de São Paulo, João Dória, vai levar o pedido de expulsão ao Comitê de Ética do PSDB até quarta-feira (21).

Desde o início do ano, as lideranças paulistas do PSDB tentam convencer, em vão, Aécio a se afastar do partido, ainda que temporariamente. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), chegou a ameaçar deixar a legenda, caso Aécio siga filiado. No mês passado, o diretório municipal do PSDB em São Paulo foi mais agressivo ao elaborar uma moção pedindo a expulsão do mineiro, apoiada pelo PSDB do Espírito Santo.