A LBF Caixa, a liga de basquete feminino, acertou com a ESPN para ter partidas transmitidas ao vivo pela emissora ao longo da temporada de 2019. O torneio terá um jogo exibido por semana, na quinta-feira.

A ESPN colocará o basquete feminino no canal ESPN Extra, que tem com um dos focos o público feminino. A programação conta, por exemplo, com o Olhar espnW, atração focada em mulheres no esporte.

“Três pontos foram fundamentais para esta parceria: horário fixo e no mínimo uma vez por semana; transmissão durante todo o campeonato, e não parcial; e por ser um canal envolvido diretamente com o basquete”, comentou o presidente da LBF, Ricardo Molina Dias, em nota.

Por enquanto, a ESPN será a única emissora a transmitir o torneio feminino. A LBF ainda está em negociações com outras emissoras, tanto fechadas como abertas. Em 2018, o Sportv transmitiu a disputa. Na televisão aberta, a Gazeta exibiu partidas.

Os jogos serão transmitidos todas as quintas-feiras às 19h. A primeira partida, entre Sesi Araraquara e Vera Cruz Campinas, será transmitida excepcionalmente na sexta-feira, 08 de março, Dia Internacional da Mulher às 19h.

O lançamento da 9ª temporada da LBF foi realizado nesse domingo (24) em Campinas. O evento foi comandado pelo ex-árbitro e gestor técnico da liga Carlos Renato Santos. Na plateia, ilustres presenças das campeãs mundiais e medalhistas olímpicas Alessandra, Adriana Santos, Helen Luz, Roseli e Simone Pontello. Além delas, também acompanharam a cerimônia Maria Helena Cardoso, ex-técnica da seleção brasileira e medalhista olímpica e Lais Elena, que atua recentemente no Santo André Abapa.

Durante o evento, algumas novidades foram anunciadas. Ricardo Molina, presidente da LBF, ressaltou que planejamento foi o principal ponto trabalhado a partir dessa edição. “É difícil fazer um campeonato sem patrocinador saber quando começa” – falou o presidente durante apresentação – “Em abril do ano passado já estávamos falando do planejamento para agora. Hoje, já temos uma ideia do que vai acontecer em 2022. É simples, mas de extrema importância”.

O presidente afirmou que as próximas quatro temporadas do basquete feminino terão início no dia 08 de março, assim como esse ano. Também foi apresentado um calendário até 2022. Para esse ano, as etapas classificatórias acontecem de março a junho. Em junho, acontece o Jogo das Estrelas, que será sediado na cidade de Araraquara dia 08, junto com a 2ª edição do Torneio de Enterradas. De julho a agosto, acontecem as etapas de playoffs.

A liga conta hoje com dez equipes, uma a mais do que no ano passado. Elas se enfrentam em turno e returno, num total de 20 rodadas. Das dez, oito avançam para as quartas de final e se enfrentam em melhor de 3 jogos. As quatro que avançam para as semifinais, se enfrentam no mesmo molde e, para a final, será uma disputa de melhor de cinco jogos.

Outra novidade é que a partir desse ano, será entregue um troféu de MVP ao final de todas as partidas. Uma atração para o público que também é nova será a Cesta premiada, onde durante o intervalo de cada partida, um torcedor terá a chance de fazer um arremesso do meio da quadra e levar uma bola igual a “Rosinha”, utilizada pelas jogadoras, para casa.

Ao final do evento, houve o Desafio Internacional entre o atual campeão da LBF Caixa, Vera Cruz Campinas e o atual campeão da Argentina, Quimsa, em que o time brasileiro levou a melhor vencendo por 70 a 64. No ano que vem, foi anunciado que Desafio Internacional acontecerá na Argentina.

Um dos grandes nomes do Vera Cruz Campinas esteve em quadra. A ala Karla Costa que, aos 40 anos, ainda joga em alto nível e é pentacampeã do torneio, falou ao espnW.com.br sobre sua motivação de continuar jogando: “Eu amo basquete, eu amo o que faço. A bola rosa me cativa todos os dias, enquanto tem amor a gente consegue se manter ativa. O dia que o amor parar de brilhar, podemos pensar em fazer outra coisa”.

