De 1º a 16 de julho será realizada a sétima edição da Liga S10 de Futsal. Serão 74 partidas divididas em oito categorias, envolvendo esportistas das seguintes cidades: Formiga, Capitólio, Bambuí, Arcos, Piumhi, Lagoa da Prata, Córrego Fundo e Doresópolis.

De acordo com o gerente do Clube Unifor-MG, Samuel Nogueira Neto, 51 equipes se inscreveram no torneio e o número estimado é de 612 atletas. Ele explicou que a competição tem como intuito promover o intercâmbio socioesportivo e valorizar o trabalho com crianças e adolescentes, diminuindo o tempo ocioso e os riscos sociais.

“Mais uma vez, ficamos surpresos com o número de equipes inscritas. Isso mostra o quanto o evento é valorizado no município e na região. Gostaria de agradecer a todos os envolvidos e também à Presidência da Fundação Educacional de Formiga, que nos dá todo o suporte para que a liga aconteça. Convidamos toda a população para prestigiar os jogos”, ressaltou.

Confira aqui a tabela oficial