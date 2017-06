O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Ampliada Oeste (CIS-URG), responsável pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), orientou as prefeituras de cerca de 10 cidades do Centro-Oeste de Minas, entre elas Nova Serrana, Cláudio e Oliveira, a emitirem notas orientando a população sobre problemas envolvendo ligações para o 192.

Isso porque a população enfrenta problemas com as operadoras de telefonia na hora de solicitar o serviço. Outro problema registrado foi com relação ao número de trotes já atendidos pelo serviço.

De acordo com o secretário executivo do CIS-URG, José Márcio Zanardi, o problema já havia sido detectado pelo Consórcio desde fevereiro deste ano e todas as providências tinham sido tomadas, mas a operadora contratada para atender ao Samu, não resolveu a questão.

Neste caso, segundo José Márcio, a OI, que foi a empresa de telefonia contratada para o serviço, seria responsável por “captar” as chamadas de outras operadoras e repassar para a Central de Atendimento. “Temos contrato com a operadora desde o início de 2016. Já fizemos diversas reclamações na empresa e também a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), mas nada foi feito”, ressaltou.

Por isso, para evitar transtornos, o secretário executivo do CIS-URG orientou as prefeituras das cidades onde o problema está ocorrendo a emitirem nota à população. Segundo ele, três operadoras (Claro, Vivo e Algar Telecom) apresentam o problema. “Já solicitamos às operadoras a resolução e, se uma não completar a chamada, tente outra. Pelo menos uma operadora está funcionando nas cidades que compõem o Consórcio”, orientou José Márcio.

Por meio de nota, “a Claro informa que não identificou falhas nas ligações e nos equipamentos que atendem a cidade de Nova Serrana. A operadora reforça que realizou, nesta quinta-feira (08), testes diretamente do município para o serviço citado e a ligação completou corretamente”. As outras operadoras ainda não se posicionaram.

Outra indicação de Zanardi é que, caso nenhuma operadora funcione, a população ligue para a Polícia Militar através do 190 ou Corpo de Bombeiros pelo 193 para que os militares entre em contato com os atendentes do Samu. “Na página do CIS-URG na internet tem um canal para reclamação. A população pode entrar em contato e relatar todos os problemas que iremos tentar resolver o mais rápido possível”, concluiu .

Trotes

Um dado preocupante já foi detectado pelo Samu. Em um dia foram atendidos 118 trotes em ligações para a Central de Atendimento. Os dados, divulgados pelo CIS-URG, apontam que isso representa 27% do total de chamadas em 24 horas. “É muito maior que a média das outras cidades que têm Samu. Lá o número de trotes é cerca de 15% do total das solicitações do serviço”, comparou José Márcio.