A previsão do tempo para a Semana Santa é de ligeira queda na temperatura e aumento da nebulosidade devido à chegada de uma nova frente fria na região do Centro-Oeste de Minas.

Conforme o climatologista Ruibran dos Reis, este sistema também deve provocar pancadas de chuva de fraca intensidade nos próximos dias, principalmente, à tarde e à noite.

“A frente fria está prevista para chegar em Minas Gerais nesta terça-feira (7) e deverá trazer aumento da nebulosidade e uma ligeira queda das temperaturas até o fim de semana”, explicou Reis.

Com isso, a temperatura mínima prevista é de 14ºC e a máxima não deve passar dos 26°C. A umidade relativa do ar fica um pouco mais alta, em comparação com o fim de semana passado, variando entre 85% e 45%.