A Polícia Civil avançou nas investigações sobre a morte do homem, de 51 anos, atingido por uma facada no coração na noite de sexta-feira (22) no bairro Interlagos, em Divinópolis. A vítima foi morta dentro do próprio quarto.



De acordo com o portal G1, inicialmente, a polícia informou que o crime poderia ter ocorrido depois de uma discussão entre a vítima e a irmã, de 54 anos. Linhas de investigação apontam que um dos suspeitos do crime pode ser um sobrinho da vítima.



A polícia informou que dará detalhes sobre o caso na segunda-feira (25) pela manhã, em uma entrevista coletiva com a imprensa.



Crime



O crime ocorreu em uma casa, na Rua Carmo da Mata, no Bairro Interlagos. A Polícia Militar foi acionada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que chegou ao local e constatou o óbito da vítima.

De acordo com a PM, o homem e a irmã dele se envolveram em uma discussão horas antes do crime. Na casa, moravam cinco pessoas da mesma família que foram detidas e levadas para a delegacia, onde foram ouvidas.

A perícia constatou que a vítima morreu com apenas uma facada, que atingiu o coração.

