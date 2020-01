O LinkedIn, maior rede social profissional do mundo, revela a lista das 15 profissões emergentes para 2020. Nomeado “Profissões Emergentes”, o levantamento mostra que o gestor de redes sociais ocupa a primeira posição do ranking, seguido pelo engenheiro de cibersegurança e o representante de vendas.

O estudo é feito a partir de informações do LinkedIn e destaca as profissões que estão experimentando um grande crescimento e por sua vez, o que isso significa para a força de trabalho. Esta é a primeira vez que a lista é segmentada por país. Além do ranking das posições emergentes no Brasil, a pesquisa também elenca as habilidades mais requisitadas e os setores que mais contratam cada uma delas.

As profissões ligadas aos setores de tecnologia da informação e internet foram as que mais apareceram lista, com 13 de 15 cargos relacionados a algum deles. Dentre as profissões estão cargos como o engenheiro de cibersegurança e cientista de dados, que têm sido contratados também pelo segmento financeiro e bancário, como grande movimento das fintechs e bancos digitais. O próprio setor financeiro em si, aparece em duas profissões: investidor day trader e consultor de investimentos.

Além disso, temos como destaque na edição deste ano o motorista. Ao observar os três setores da economia que mais devem demandá-los no próximo ano, constata-se que, entre eles, estão as empresas ligadas a internet e a serviços e facilidades ao cliente, como os aplicativos de transporte de passageiros e os de compras e entregas. O segmento de logística também aparece na segunda posição no índice de contratações.

“Ao pensar a carreira no médio e no longo prazo – seja para permanecer em uma posição ou mudar – devemos mapear os riscos para assumir as responsabilidades do caminho que vamos seguir. Neste processo, a análise das informações disponíveis se torna essencial para tomar a decisão certa”, defende Milton Beck, diretor geral do LinkedIn para a América Latina. “Esperamos que essa lista seja um norte para as pessoas que estejam nessa transição ou ainda, no início da carreira”, complementa o executivo.



O relatório foi feito com base em dados de usuários do LinkedIn com perfil público que tenham ocupado uma ou mais posições em tempo integral no Brasil nos últimos cinco anos. A partir de uma análise minuciosa dessas informações, identifica-se o grupo de profissões que mais se movimentaram no período e aplica-se, a cada uma delas, uma fórmula que inclui o número de contratações e a taxa de crescimento anual entre 2015 e 2019 para mapear as que tiveram maior expansão.



Confira abaixo a lista completa do ranking:

1 – Gestor de mídias sociais

Cinco conhecimentos primordiais: marketing digital; redes sociais; adobe photoshop; adobe illustrator; e marketing.

Três segmentos que mais buscam a profissão: publicidade e marketing; mídia on-line; e internet.

2 – Engenheiro de cibersegurança

Cinco conhecimentos primordiais: docker products; ansible; devOps; amazon web services, AWS; e Kkbernetes.

Três segmentos que mais buscam a profissão: tecnologia da informação e serviços; software de computadores; serviços financeiros.



3 – Representante de vendas

Cinco conhecimentos primordiais: outbound marketing; inbound marketing; pré-venda; vendas internas; e prospecção.

Três segmentos que mais buscam a profissão: softwares de computadores; tecnologia da Informação e serviços; e internet.

4 – Especialista em sucesso do cliente

Cinco conhecimentos primordiais: inbound marketing; auxiliar no sucesso do cliente; relações com o cliente; marketing digital; e experiência do cliente.

Três segmentos que mais buscam a profissão: tecnologia da informação e serviços; software de computadores; e internet.

5 – Cientista de dados

Cinco conhecimentos primordiais: machine learning; ciência de dados; linguagem Python; linguagem R; e ciência de dados.

Três segmentos que mais buscam a profissão: tecnologia da Informação e serviços; bancos; e softwares de computadores.

6 – Engenheiro de dados

Cinco conhecimentos primordiais: apache spark; apache hadoop; grandes bancos de dados; Apache Hive; e a linguagem de programação Python.

Três segmentos que mais buscam a profissão: tecnologia da informação e serviços; bancos; e serviços financeiros.

7 – Especialista em Inteligência Artificial

Cinco conhecimentos primordiais: nachine learning; deep learning; linguagem de programação Python; ciência de dados; Inteligência Artificial (IA).

Três segmentos que mais buscam a profissão: tecnologia da informação e serviços; softwares de computadores; e instituições de ensino superior.

8 – Desenvolvedor em JavaScript

Cinco conhecimentos primordiais: react.js; Node.js; AngularJS; Git; e MongoDB.

Três segmentos que mais buscam a profissão: tecnologia da informação e serviços; softwares de computadores; e internet.

9 – Investidor Day Trader

Cinco conhecimentos primordiais: bolsa de valores; technical analysis; investimentos; mercado de capitais; e o investimento de curto prazo trading.

Três segmentos que mais buscam a profissão: serviços financeiros; mercado de capitais; e gestoras de fundos de investimentos.

10 – Motorista

Cinco conhecimentos primordiais: serviço ao cliente; pacote Office (Word e Excel); liderança; e vendas.

Três segmentos que mais buscam a profissão: internet; transportes terrestres e ferroviários; e serviços e facilidades ao cliente.

11 – Consultor de investimentos

Cinco conhecimentos primordiais: investimentos; mercado de capitais; mercado financeiro; renda fixa; e análise financeira.

Três segmentos que mais buscam a profissão: serviços financeiros; mercado de capitais; e bancos.

12 – Assistente de mídias sociais

Cinco conhecimentos primordiais: redes sociais; marketing digital; Adobe Photoshop; Instagram; e publicidade.

Três segmentos que mais buscam a profissão: publicidade e marketing; internet; tecnologia da informação e serviços.

13 – Desenvolvedor de plataforma salesforce

Cinco conhecimentos primordiais: desenvolvimento de salesforce.com; linguagem de programação Apex; recursos do Salesforce.com; administração de Salesforce.com; e visualforce.

Três segmentos que mais buscam a profissão: softwares de computadores; tecnologia da informação e serviços; e consultoria em gestão.

14 – Recrutador especialista em tecnologia da informação

Cinco conhecimentos primordiais: recrutamento em TI; recrutamento; entrevista; pesquisa de executivos; e técnicas de recrutamento.

Três segmentos que mais buscam a profissão: tecnologia da informação e serviços; recrutamento e seleção; e RH.

15 – Coach de metodologia agile

Cinco conhecimentos primordiais: kanban; metodologia agile; Scrum; gestão de projetos em agile; e agilidade para os negócios.

Três segmentos que mais buscam a profissão: tecnologia da informação e serviços; softwares de computadores; e internet.

Imprimir