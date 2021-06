A queda do treinador Miguel Ángel Ramírez, do comando do Internacional, fez crescer a especulação no entorno do nome de Lisca, comandante do América.

O treinador americano tem forte ligação com o clube gaúcho, já que seu bisavô e avô foram jogadores do clube, e o próprio Lisca começou sua carreira na base colorada.

Lisca tem contrato com o América até o final desta temporada e multa rescisória baixa, para os padrões do Inter, com os valores girando na casa de R$ 400 mil.

Durante entrevista ao site Itatiaia, o presidente do Coelho, Alencar da Silveira Júnior, se mostrou confiante na permanência de Lisca no América.

“Tenho conversado com o Lisca, outros membros do departamento de futebol também, e ele está muito tranquilo, muito focado no projeto que está em execução desde o ano passado”, disse Alencar.

Lisca chegou ao América no ano passado e já comandou a equipe em 81 jogos.

Fonte: Itatiaia