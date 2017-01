A Prefeitura de Formiga divulgou a lista de aprovados no processo seletivo 002/2017, da Secretaria Municipal de Saúde.

O processo está sendo realizado para formar cadastro de reserva para contratações temporárias de agentes de controle de endemias em caso de surto endêmicos.

A prova ocorreu na sexta-feira (27) e contou com 1065 inscritos. No total, cem pessoas foram aprovadas para a segunda etapa, que ocorrerá em duas fases. Ambas serão aplicadas nos dias 1º e 2 de fevereiro, das 7h30 às 17h, com intervalo de uma hora e meia para almoço, e no dia 3 de fevereiro, das 8h ao meio-dia.

Na primeira etapa, os candidatos serão instruídos teoricamente e, na segunda, realizarão uma prova prática. O local de aplicação será o Salão Paroquial São Judas Tadeu, à rua Marcionília de Souza, s/n.

O salário oferecido é de R$1.148,99.

Confira abaixo a lista de aprovados:

1 ALESSANDRO APARECIDO SOARES

2 ALEXANDRE ANDRE BARBOSA

3 ALEXSANDER ANTONIO DE FARIA

4 ALISSON FERNANDO ROSA

5 AMANDA SILVA DA MATA

6 ANA CLAUDIA TEIXEIRA RAMOS

7 ANA MARA GONÇALVES DE ALMEIDA

8 ANDERSON GONÇALVES DE OLIVEIRA

9 AREUZA APARECIDA DOS SANTOS

10 ARLEN FERNANDES DE OLIVEIRA

11 BRENO PORFIRIO DE ANDRADE

12 BRUNO CESAR OLIVEIRA

13 CARLOS HENRIQUE SOARES BATISTA

14 CINTYA CIBELE SILVA

15 CRISTIANE DE FATIMA RAMOS

16 CRISTIELY SILVEIRA ALVES

17 DANIEL TEIXEIRA CRUZ

18 DANIELY MARTA CAMILO

19 DEIVSON GERALDO TEIXEIRA

20 DELERMANDO APARECIDO MELO

21 DENIO CESAR DA COSTA

22 DHIEGO ALVES VIEIRA

23 ELAINE DE CASTRO LEAL

24 ELISA CRISTINA DE OLIVEIRA

25 ELIZABETE PEREIRA EXPEDITO LACERDA

26 EMERSON CARVALHO DA SILVA

27 ERICA MARIA SILVA

28 ERILENE SILVA COSTA DE SOUSA

29 FABIANE PAULA LOBATO

30 FELIPE GUSTAVO JOSE DA COSTA

31 FELLYPE CARDOZO BRAZ

32 FERNANDA APARECIDA NUNES

33 FERNANDA RESENDE ROSA

34 FLAVIA APARECIDA DE FARIA

35 FRANCIELLY DOS SANTOS BENTO

36 FREDERICO OZANAN DE CASTRO

37 GABRIEL SILVA MOURA

38 GIGLIOLLA LUZIA BERNARDES

39 GILBERTO DO ROSARIO ONOFRE

40 GIOVA PIRES VIEIRA

41 GIULIANO DE OLIVEIRA SOUZA

42 GUILHERME HENRIQUE DOS SANTOS

43 HEITOR ROCHA CARVALHO

44 HELLE FERRAZ DELLA TORRE

45 ICARO MOHAMED ALVES BARBOSA

46 ILMA DE RESENDE

47 IZABEL ALVES DA SILVA

48 JAIME EVANGELISTA MARTINS NETO

49 JENIFFER DE AZEVEDO COUTO

50 JESSICA APARECIDA SILVEIRA

51 JOANA SANTOS COSTA

52 JOAO PAULO DOS SANTOS

53 JOAO VITOR OLIVEIRA

54 JOAULO CLEBER DE ALMEIDA SILVA

55 JOCIMAR ALVES DO COUTO

56 JORGE SANTANA DE FREITAS JUNIOR

57 JOSE CESAR FIALHO

58 JOSE LUDMILA EUFRASIO ARANTES

59 JULIANE SILVA PEDROSO

60 KENIA SUELI MIRANDA PESSOA

61 LEISIANE MATOS PEREIRA

62 LILIANE DAS FLORES UMBELINO

63 LINDALVA RAMOS

64 LORENA CRISTINA DAS CHAGAS

65 LORRIKISON WASHINGTON FIGUEIREDO

66 LUDMILA VIANA ALMEIDA

67 MARCELA CAMPOS LEAL

68 MARCELO NASCIMENTO SILVA

69 MARCIA APARECIDA DA SILVA

70 MARCOS FERNANDES SOUZA

71 MARIANE LINE DE CAMARGOS

72 MARIELI SOUZA CASTRO

73 MARISTELA CARVALHO PARDIM

74 MARLENE PINO MURARI

75 MATEUS PIRES DE OLIVEIRA RAMOS

76 MAYCON DOUGLAS DA SILVA

77 MAYSA FERNANDES DE SOUSA

78 MICHEL AMIN DA COSTA

79 MICHELE CRISTINA DA SILVA

80 MIRIANA LAMOUNIER SILVA

81 NAYARA PAULA COSTA SILVA LEONARDO

82 PATRICIA SOUZA SALES

83 POLIANA REIS VIEIRA

84 RAFAEL MARTINS CABRAL

85 RAYANE ARANTES SOUSA

86 RENAN LEANDRO MATOS DE CASTRO

87 RICARDO ALEXANDRE DE LIMA SILVA

88 ROBSON MENDES DA SILVA

89 RUBENS DA SILVA

90 SAMUEL ALVES ALMEIDA

91 SAVIO FABRICIO MARTINS DA SILVA

92 TAISMARA RODRIGUES PARREIRA

93 THAINA MAYRA CAMPOS

94 THAIS FIALHO DE MORAES

95 TIAGO ROBERTO DOS SANTOS RIBEIRO

96 VANESSA MARA FERNANDES

97 VERONICA DE CASTRO FERREIRA PALHARES

98 WELLINGTON LUIZ PEREIRA

99 WELVANIA DE FATIMA SILVA

100 WENDEL LUIZ GONZAGA