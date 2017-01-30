A Prefeitura de Formiga divulgou a lista de aprovados no processo seletivo 002/2017, da Secretaria Municipal de Saúde.
O processo está sendo realizado para formar cadastro de reserva para contratações temporárias de agentes de controle de endemias em caso de surto endêmicos.
A prova ocorreu na sexta-feira (27) e contou com 1065 inscritos. No total, cem pessoas foram aprovadas para a segunda etapa, que ocorrerá em duas fases. Ambas serão aplicadas nos dias 1º e 2 de fevereiro, das 7h30 às 17h, com intervalo de uma hora e meia para almoço, e no dia 3 de fevereiro, das 8h ao meio-dia.
Na primeira etapa, os candidatos serão instruídos teoricamente e, na segunda, realizarão uma prova prática. O local de aplicação será o Salão Paroquial São Judas Tadeu, à rua Marcionília de Souza, s/n.
O salário oferecido é de R$1.148,99.
Confira abaixo a lista de aprovados:
1 ALESSANDRO APARECIDO SOARES
2 ALEXANDRE ANDRE BARBOSA
3 ALEXSANDER ANTONIO DE FARIA
4 ALISSON FERNANDO ROSA
5 AMANDA SILVA DA MATA
6 ANA CLAUDIA TEIXEIRA RAMOS
7 ANA MARA GONÇALVES DE ALMEIDA
8 ANDERSON GONÇALVES DE OLIVEIRA
9 AREUZA APARECIDA DOS SANTOS
10 ARLEN FERNANDES DE OLIVEIRA
11 BRENO PORFIRIO DE ANDRADE
12 BRUNO CESAR OLIVEIRA
13 CARLOS HENRIQUE SOARES BATISTA
14 CINTYA CIBELE SILVA
15 CRISTIANE DE FATIMA RAMOS
16 CRISTIELY SILVEIRA ALVES
17 DANIEL TEIXEIRA CRUZ
18 DANIELY MARTA CAMILO
19 DEIVSON GERALDO TEIXEIRA
20 DELERMANDO APARECIDO MELO
21 DENIO CESAR DA COSTA
22 DHIEGO ALVES VIEIRA
23 ELAINE DE CASTRO LEAL
24 ELISA CRISTINA DE OLIVEIRA
25 ELIZABETE PEREIRA EXPEDITO LACERDA
26 EMERSON CARVALHO DA SILVA
27 ERICA MARIA SILVA
28 ERILENE SILVA COSTA DE SOUSA
29 FABIANE PAULA LOBATO
30 FELIPE GUSTAVO JOSE DA COSTA
31 FELLYPE CARDOZO BRAZ
32 FERNANDA APARECIDA NUNES
33 FERNANDA RESENDE ROSA
34 FLAVIA APARECIDA DE FARIA
35 FRANCIELLY DOS SANTOS BENTO
36 FREDERICO OZANAN DE CASTRO
37 GABRIEL SILVA MOURA
38 GIGLIOLLA LUZIA BERNARDES
39 GILBERTO DO ROSARIO ONOFRE
40 GIOVA PIRES VIEIRA
41 GIULIANO DE OLIVEIRA SOUZA
42 GUILHERME HENRIQUE DOS SANTOS
43 HEITOR ROCHA CARVALHO
44 HELLE FERRAZ DELLA TORRE
45 ICARO MOHAMED ALVES BARBOSA
46 ILMA DE RESENDE
47 IZABEL ALVES DA SILVA
48 JAIME EVANGELISTA MARTINS NETO
49 JENIFFER DE AZEVEDO COUTO
50 JESSICA APARECIDA SILVEIRA
51 JOANA SANTOS COSTA
52 JOAO PAULO DOS SANTOS
53 JOAO VITOR OLIVEIRA
54 JOAULO CLEBER DE ALMEIDA SILVA
55 JOCIMAR ALVES DO COUTO
56 JORGE SANTANA DE FREITAS JUNIOR
57 JOSE CESAR FIALHO
58 JOSE LUDMILA EUFRASIO ARANTES
59 JULIANE SILVA PEDROSO
60 KENIA SUELI MIRANDA PESSOA
61 LEISIANE MATOS PEREIRA
62 LILIANE DAS FLORES UMBELINO
63 LINDALVA RAMOS
64 LORENA CRISTINA DAS CHAGAS
65 LORRIKISON WASHINGTON FIGUEIREDO
66 LUDMILA VIANA ALMEIDA
67 MARCELA CAMPOS LEAL
68 MARCELO NASCIMENTO SILVA
69 MARCIA APARECIDA DA SILVA
70 MARCOS FERNANDES SOUZA
71 MARIANE LINE DE CAMARGOS
72 MARIELI SOUZA CASTRO
73 MARISTELA CARVALHO PARDIM
74 MARLENE PINO MURARI
75 MATEUS PIRES DE OLIVEIRA RAMOS
76 MAYCON DOUGLAS DA SILVA
77 MAYSA FERNANDES DE SOUSA
78 MICHEL AMIN DA COSTA
79 MICHELE CRISTINA DA SILVA
80 MIRIANA LAMOUNIER SILVA
81 NAYARA PAULA COSTA SILVA LEONARDO
82 PATRICIA SOUZA SALES
83 POLIANA REIS VIEIRA
84 RAFAEL MARTINS CABRAL
85 RAYANE ARANTES SOUSA
86 RENAN LEANDRO MATOS DE CASTRO
87 RICARDO ALEXANDRE DE LIMA SILVA
88 ROBSON MENDES DA SILVA
89 RUBENS DA SILVA
90 SAMUEL ALVES ALMEIDA
91 SAVIO FABRICIO MARTINS DA SILVA
92 TAISMARA RODRIGUES PARREIRA
93 THAINA MAYRA CAMPOS
94 THAIS FIALHO DE MORAES
95 TIAGO ROBERTO DOS SANTOS RIBEIRO
96 VANESSA MARA FERNANDES
97 VERONICA DE CASTRO FERREIRA PALHARES
98 WELLINGTON LUIZ PEREIRA
99 WELVANIA DE FATIMA SILVA
100 WENDEL LUIZ GONZAGA
Secom/Formiga