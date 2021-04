A Secretaria Municipal de Saúde liberou a lista com o nome, data e hora da vacinação dos profissionais da área da Saúde com 40 anos ou mais. Foram 163 cadastros e os 60 primeiros receberão a primeira dose do imunizante nesta quinta e sexta-feira (22 e 23 de abril).

Inicialmente seriam disponibilizadas apenas 30 doses, mas este número foi aumentado devido a chegada de mais imunizantes na cidade. Tão logo cheguem mais imunizantes para este público alvo, a Administração Municipal divulgará as informações. A lista dos que vão se vacinar pode ser conferida no link.

É necessário que no dia e horário agendado, o profissional deverá apresentar identidade e a declaração de vínculo empregatício preenchida e assinada. A declaração está disponível no link.

De acordo com o Ofício Circular Nº 57/2021 do Ministério da Saúde (que pode ser conferido na íntegra no link acima), os trabalhadores dos estabelecimentos de serviços de interesse à saúde como academias de ginástica, clubes, salão de beleza, clínica de estética, óticas, estúdio de tatuagem, e estabelecimento de saúde animal NÃO serão contemplados nos grupos prioritários elencados inicialmente para a vacinação.