Os motoristas de Belo Horizonte e Região Metropolitana precisam seguir atentos aos aumentos no preço dos combustíveis. Segundo pesquisa feita pelo Mercado Mineiro, de janeiro até agosto, o valor médio da gasolina subiu 27,29% (R$1,269), passando a custar de R$4,649 para R$5,918.

Desde o aumento no preço nas refinarias da gasolina, do diesel e do gás de cozinha pela Petrobras, os valores cobrados nos postos de combustíveis vêm crescendo na capital mineira e cidades vizinhas.

“O questionamento é mesmo que com a redução do preço do petróleo no mercado externo não vai ter quedas? A queda não chega para o consumidor. Esses aumentos inviabilizam principalmente os profissionais da área, como os motoristas de aplicativo e taxistas”, disse o diretor do site Mercado Mineiro, Feliciano Abreu.

Nesta última pesquisa, realizada em 145 estabelecimentos, entre os dias 5 a 8 de agosto, o menor preço encontrado da gasolina comum foi R$5,720, na Região Centro, e o maior, R$6,299, na Região Centro-Sul, variando 10,12%. Em cerca de um mês, o valor médio do litro da gasolina comum subiu 0,59%, passando de R$5,883 para R$5,918.

Já o menor preço encontrado do etanol entre os postos pesquisados foi de R$4,110, na Região Centro, e o maior de R$4,699, nas Regiões Centro-Sul e Noroeste, com uma variação de 14,33%. Na comparação realizada no dia 7 de julho, foi apontado que o valor médio do combustível subiu 1,86% (R$0.08), passando a custar de R$4,240 para R$4,319.

De acordo com o diretor do site Mercado Mineiro, Feliciano Abreu, o etanol continua não sendo viável para o bolso do consumidor quando comparamos os preços médios. Desde janeiro, seu valor aumentou 34,42%, subindo de R$3,213 para R$4,319.

“Tivemos agora a volta do aumento do preço do etanol, que tinha caído na primeira semana de julho. Hoje, essa relação dele com a gasolina não é boa, já que corresponde a 73% do preço médio. Mas a diferença de preço é muito pequena, o consumidor tem que avaliar o que é melhor para ele”, disse.

Em contramão dos demais, o custo médio do litro do diesel se manteve estável nos últimos 30 dias. Em 7 de julho, ele custava R$4,694 e passou para R$4,691 (-R$0.003) até o momento. O menor valor encontrado nos postos de combustíveis de BH foi de R$4,455, na Região Barreiro, e o maior R$4,999, em Betim, uma variação de 12,21%.

Feliciano ressalta como essas elevações têm consequências ainda maiores para os comerciantes. “Fico muito preocupado com os aumentos que ficam argumentando na função do combustível. De uma certa forma, o combustível pesa muito na entrega das mercadorias. Imagina um produtor rural que precisa contratar um caminhão e frete, que também vai aumentar. Ele tem muitas vezes que reduzir seu lucro, o que inviabiliza seu negócio”, disse o pesquisador.

Os efeitos da inflação e petróleo no preço dos combustíveis