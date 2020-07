Devido à grande repercussão da Live 360º Cultura Para Todos, promovida pela Associação Tatame do Bem e a MRA, o evento será reprisado no domingo (26) no canal do Youtube do Tatame do Bem Oficial.

A live, que ocorreu no dia 12 de julho na Fazenda das Flores, arrecadou 211 cestas básicas, das quais 50 foram do leilão de um quadro pintado ao vivo pela artista plástica Maria José Boaventura, um violão, um teclado, 50 calças jeans, 25 litros de álcool em gel, 40 pares de tênis, 100 pacotes de biscoito, 50 litros de mel, 100 litros de leite semanais e R$ 5805, em dinheiro. Todos os donativos foram destinados para o Tatame do Bem, o qual dá assistência a mais de 400 atletas e suas famílias.

A live também foi realizada no dia do aniversário do presidente da associação, Rodrigo Assalin. “Graças a Deus conseguimos muito alcance e muita gente nos procurou dizendo que não conseguiu assistir, por isso decidimos transmitir novamente. Assim, essas pessoas poderão ser agraciadas com muita cultura e quem quiser ver novamente ficaremos muito felizes”, destacou Rodrigo.

O evento contou com shows de Rodrigo Monstro e banda, Saulo Ribeiro, André Gouvêa, Diney, banda Pato Rocco, Jatanael Alves e banda Cultura Para Todos, composta por diversos músicos formiguenses. Quem apresentou o evento foi a influencer digital Alice Rosa e o cantor Saulo Ribeiro. Houve ainda depoimentos de parceiros do Cultura Para Todos, recital de poesia e causos, tudo produzido em vídeos feitos em casa pelos colaboradores, respeitando o distanciamento social. Todos os presentes passaram por medição de temperatura, álcool em gel nas mãos, além do uso de máscaras. Os microfones e instrumentos também eram higienizados a cada troca. O canal do Youtube do Tatame do Bem pode ser acessado pelo endereço eletrônico.