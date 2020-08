As ações solidárias têm se tornado uma das marcas do período de distanciamento social, provocado pela pandemia do novo coronavírus, trazendo entretenimento e beneficiando entidades assistenciais.

A próxima live solidária marcada para ocorrer no município será no domingo (9), a partir das 14h, no canal da rádio 93 Play no YouTube.

– Foto: Divulgação

O evento será apresentado por Helder Marcos e o som ficará por conta da dupla Júlio e Junior, Xodozinho (sanfoneiro da dupla Gino e Geno) e convidados.

Durante a Live, que será transmitida por Gustavo Silva Produções e Zoom Vídeo Produções, serão arrecadadas doações para o Asilo São Francisco de Assis de Formiga e toda a população poderá ajudar.