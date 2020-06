Para garantir a formação de excelência do Unifor-MG, os coordenadores de cursos, com a supervisão da Diretoria Geral de Ensino, utilizam meios digitais para que os alunos aprendam na segurança da própria casa.

Uma das estratégias é a live, que permite a participação e contribuição de profissionais renomados de várias partes do País. Os temas são escolhidos sempre levando em consideração a matriz curricular. Em outro sentido, a instituição cumpre também seu papel social ao promover atividades de interesse social.

Nas últimas semanas, ocorreram: “O Papel do Pedagogo em Tempos de Aulas Remotas”, “Não tem dinheiro guardado? Vamos te ensinar a fazer uma reserva financeira do zero”, “Covid-19: Reflexos Jurídicos no Direito de Família”, “Educação Emocional e seus desdobramentos no cotidiano escolar e não escolar em tempo de quarentena”, “Marketing Digital: da Obrigação à Sobrevivência”, “Olhares sobre a Implantação e Gestão do Ensino Remoto nas Redes de Ensino: Desafios e Possibilidades”.

Surgiram ainda vários projetos, como foi o caso do Ponto de Inspiração que envolve os alunos de Arquitetura e Urbanismo e Design de Interiores, além da Agro Live – iniciativa do curso de Engenharia Agronômica (temas abordados: “Ética no Meio Agrícola”, “Gerenciamento de Resíduos e a Agricultura”, “Cenário atual da produção de grãos no centro-oeste brasileiro”, “Formei e Agora?” e “Qualidade de Sementes Principais Desafios”).