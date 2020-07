O portal recebeu nesta terça-feira (28), fotos de internautas denunciando a real situação de uma via no bairro Planalto nas proximidades da MG-050.

No local, foi flagrado descarte de lixo irregular como entulhos e até um sofá velho, apesar da via pública ser pavimentada com bloquetes.

Infelizmente, em Formiga tem sido comuns as reclamações dando conta de descartes irregulares inclusive, às margens dos rios, à beira de lotes vagos, que também não apresentam a exigência legal de cercamento e construção de calçadas.

A população clama por ação mais efetiva dos órgãos de vigilância.