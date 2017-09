Por Paulo Coelho

Um crime ambiental tem ocorrido na região do Córrego D’Areia, nas proximidades de reserva florestal localizada nas vizinhanças da Fazenda Ameliza.

Fotos e filmagens comprovando o abuso chegaram ao Últimas Notícias, com a solicitação de que a denúncia trazida a público possa inibir a atuação dos criminosos que, segundo o denunciante, tem insistido na ação criminosa que nos últimos meses tem se repetido.

A preocupação principal, segundo o denunciante, “é que com a chegada do período chuvoso o lixo seja carreado para as nascentes existentes no local”.

A análise superficial do material desovado induz à conclusão de que, pela variedade e quantidade de lixo, seja oriundo provável de recolhimento por “recicladores” que, separando o material que lhes interessa, desovam o que para eles não tem serventia.