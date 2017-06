Está agendado para o início do mês de julho, o começo das obras de manutenção da rodovia LMG-830, que se inicia no trevo de Córrego Fundo até próximo à entrada para a comunidade de Sobradinho. As obras incluirão capina, afastamento das cercas para acostamento, sinalização horizontal e vertical para melhorar a visibilidade e segurança do trânsito, entre outras ações.

De acordo com a prefeita de Córrego Fundo, Érica Leão, foi realizada uma reunião com chefe de núcleo técnico do DEER/MG (Departamento de Estradas de Rodagens de Minas Gerais) Márcio Monteiro, que confirmou o início das obras em um prazo aproximado de dez dias.