Após divulgação de matéria pelo Últimas Notícias sobre inscritos no concurso público de Formiga que estão preocupados com a divulgação de locais das provas poucos dias antes da data do certame, a administração municipal salientou que o prazo exíguo já constava no edital.

Confira a nota a seguir:

“Conforme consta no edital do Concurso Público da Prefeitura de Formiga e do Saae, publicado em setembro de 2019, os locais de realização das provas do certame serão divulgados no dia 20 de janeiro (segunda-feira), para os candidatos que têm a avaliação agendada para o primeiro dia (26 de janeiro).

No dia 27 serão anunciados os locais para aqueles que concorrerão às vagas do segundo dia de prova (2 de fevereiro).