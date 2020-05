A arquiteta Petrina Godinho, responsável pelo projeto arquitetônico e os arquitetos da Favebras visitaram o local onde será construída a nova sede do Tatame do Bem, no bairro Novo Horizonte.

A equipe foi recebida pelo presidente do projeto, Rodrigo Assalin e pelo administrador Henrique Dhoni de Oliveira.

A obra foi gestada em conjunto com a arquiteta e, a partir de agora, será compartilhada por uma empresa parceira que acreditou no sonho da entidade.

Para o presidente do Tatame do Bem, é mais uma etapa de um trabalho que começou lá atrás, e caminhou graças à determinação de pessoas que acreditaram que aquele espaço aberto poderia se tornar um local de crescimento e evolução de toda uma sociedade.