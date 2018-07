Uma locomotiva da Ferrovia Centro Atlântica (FCA) atingiu um ônibus do transporte público de Divinópolis na madrugada desta terça-feira (17) na passagem de nível da Avenida Amazonas, no Centro. Duas das quatro pessoas que estavam no ônibus tiveram ferimentos leves.

O trânsito na avenida ficou interrompido até por volta de 9h. O fornecimento de energia elétrica também ficou comprometido, segundo a Cemig, para reparos na rede elétrica. De acordo com a Polícia Militar, o acidente ocorreu por volta das 5h30.

Segundo a PM, o motorista do ônibus relatou que seguia sentindo ao bairro Planalto e só viu o trem quando estava em cima da linha. Ainda segundo a polícia, ele disse que não havia ninguém no local operando as cancelas.

O maquinista da locomotiva, segundo a polícia, teria acendido as luzes do vagão e buzinado na tentativa de alertar o motorista do ônibus. Com o impacto, o ônibus atingiu um poste de energia elétrica.

No ônibus, além do motorista, haviam outras três pessoas. Duas delas tiveram ferimentos leves e foram encaminhadas pelo Corpo de Bombeiros, para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). A unidade não informou o estado de saúde delas.

O trânsito no local ficou interrompido nos dois sentidos da via, até ás 8h45. O fornecimento de energia elétrica também ficou comprometido até este horário. A perícia da Polícia Civil foi chamada e constatou que a locomotiva estava com uma velocidade estimada em 20km/h, que é compatível com o trecho de área urbana.

Procedimentos adotados

Por meio de nota, a VLI informou que todos os procedimentos de segurança foram adotados. Segundo a instituição, o maquinista acionou a buzina e os faróis da locomotiva para alertar sobre a aproximação. No entanto, o veículo avançou o cruzamento.

Ainda conforme nota, a passagem de nível tem a sinalização com placas que alertam motoristas e pedestres sobre a circulação de trens. A empresa destacou ainda que mantém campanhas constantes ao longo do ano com o objetivo de orientar condutores e pedestres sobre a importância de manter um comportamento seguro em relação aos trilhos.

Falta de energia

Também por meio de nota, a Cemig informou que as equipes da companhia estão trabalhando no reparo do poste atingido no acidente. Para o conserto ser feito com segurança foi necessário interromper o fornecimento de energia para, aproximadamente, 100 consumidores. O serviço deve ser concluído ainda no início da tarde desta terça, segundo a Cemig.