Na madrugada deste sábado (3), uma loja de material elétrico e outra de material de construção foram furtadas em Piumhi.

Segundo informações da Polícia Militar, câmeras de segurança da loja de materiais de construção, localizada no centro da cidade, registraram a ação do homem dentro do local de onde foram levadas ferramentas.

Também durante a madrugada, equipamentos foram furtados de uma loja de materiais elétricos no bairro Nova Esperança.

A PM não sabe informar ainda, se os furtos foram praticados pelo mesmo indivíduo e segue em rastreamento.