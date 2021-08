O Sindicato dos Lojistas de Belo Horizonte (Sindilojas-BH) e mais de 20 outras entidades sindicais do Brasil ingressaram com uma ação no Supremo Tribunal Federal (STF) questionando a aplicação do Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M) no reajuste dos preços de aluguéis em prédios comerciais e residências. A ideia é que o atual índice seja substituído pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), cuja variação em um ano é menor do que a do IGP-M.

Num momento de pandemia, com perdas na arrecadação, as entidades questionam a aplicação de um valor superior a 30% no montante dos aluguéis. Elas enxergam o IPCA, que teve variação de 6% no ano, como o índice mais justo diante da crise econômica enfrentada pelos empresários do setor. O advogado Claudio Souza Neto cuida dos trâmites em Brasília.

No documento apresentado ao STF, ele cita a queda de 4,1% no Produto Interno Bruto (PIB) do país no ano passado, a taxa de desemprego de 13,5% e o aumento dos pedidos de falência e recuperação judicial para 12,4% e 13,7%, respectivamente. Os sindicatos pediram recentemente um estudo econômico da Fundação Getúlio Vargas para tentar ver a viabilidade da questão. “Os aluguéis hoje têm um preço absurdo e são rastreados em commodities ou em dólar. Isso é uma maneira de dolarizar a economia.

Quando falamos de aluguel, como recebemos 37% de aumento com essa fase que vivemos quando não conseguimos nem pagar o preço normal? O IPCA é o índice normal para a inflação do dia a dia. A diferença é brutal”, ressalta o presidente do Sindilojas-BH, Nadim Donato. A ação em si está sendo movida pela Executiva Nacional do Partido Social Democrático (PSD), intermediado pelo ex-prefeito de São Paulo Gilberto Kassab.