A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) suspendeu, nessa segunda-feira (10) o lote 486773A do medicamento genérico Omeprazol 40 mg, pó liofilizado para solução injetável, da Eurofarma. O medicamento genérico é indicado para o tratamento de úlceras gástricas.

A suspensão foi determinada depois de a farmacêutica apresentar para a agência um comunicado de recolhimento voluntário do lote devido a falhas técnicas nos rótulos. O lote suspenso foi fabricado em janeiro de 2017 e era válido até dezembro de 2017.

Em nota, a Eurofarma afirmou que uma análise detalhada revelou que o lote 486773A apresentou desvios de qualidade relacionados à rotulagem. Assim, a empresa solicitou às distribuidoras e hospitais a suspensão imediaa da comercialização e utilização do lote.

“A empresa iniciou imediatamente o recolhimento do lote 48677A do produto e estabeleceu ações corretivas e preventivas. A cadeia de distribuição foi prontamente informada, o uso também suspenso imediatamente e a devolução está sendo feita seguindo as diretrizes do órgão regulador”, diz a nota da empresa.

Os outros lotes do produto, que não o 486773A, podem ser comercializados e utilizados normalmente. Consumidores que tenham comprado este lote devem contatar o SAC do fabricante pelo telefone 0800-704-3876 ou pelo e-mail euroatende@eurofarma.com.br para serem orientados sobre a troca.