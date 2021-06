São Paulo recebe na próxima terça-feira (29) um lote extra de vacinas prontas da marca CoronaVac. Dessa forma, essas doses não vão precisar passar pelo processamento do Instituto Butantan.

As vacinas vão chegar em um avião que vai pousar na noite de terça no Aeroporto Internacional de Guarulhos.

De acordo com o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), as doses extras são fruto de um encontro entre representantes do governo paulista, so Instituto Butantan e da farmacêutica chinesa Sinovac.

A entrega de vacinas prontas agiliza o processo, já que os insumos passam por envase, rotulagem, embalagem e controle de qualidade, com prazo que demora de 15 a 20 dias.