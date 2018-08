A Prefeitura agendou para o dia 13 deste mês uma licitação, na modalidade “concorrência” e do tipo “maior lance”, para a venda de lotes do Patrimônio Municipal. Os terrenos, que já foram colocados à venda em junho deste ano em uma primeira licitação, estão mais baratos desta vez.

A iniciativa da administração municipal visa arrecadar dinheiro para terminar obras inacabadas na cidade, como calçamento de diversas ruas. A Prefeitura recebeu a autorização da Câmara para a alienação dos imóveis.

Serão comercializados oito lotes. Um dos terrenos que estão mais baratos é uma gleba denominada área 02-B, com área de 4,05,00 hectares, situada em Cachoeira do Areião. De R$85.666,67, ele será colocado à venda por R$70.333,03. Uma diferença de R$15.333,64.

Os interessados na compra dos lotes terão até às 8h do dia 13 deste mês para entregar os envelopes lacrados com toda a documentação necessária para participar da concorrência. Às 8h30, os envelopes serão abertos, na sede da Diretoria de Compras Públicas, localizada à rua Barão de Piumhi, 92 A , no Centro.

Poderão participar da licitação todas as pessoas físicas ou jurídicas que preencham os requisitos mínimos de qualificação previstos no edital do processo licitatório 079/2018. Os bens poderão ser adquiridos a vista ou a prazo. No caso de venda a prazo, 50% do valor da proposta deverá ser pago em até 30 dias corridos, contados do recebimento da convocação para pagamento, e os outros 50% em 60 dias corridos. A propriedade do imóvel somente será transferida ao comprador após o pagamento de todas as parcelas e com a devida comprovação de quitação dada pelo município. Será admitida, a qualquer tempo, a liquidação antecipada do valor remanescente do preço do contrato.

A alienação dos imóveis, que atualmente se encontram sem utilização, permitirá a redução do custo operacional do município com a manutenção deles e otimizará os investimentos públicos que atendam, de maneira mais eficaz, aos interesses dos cidadãos.

Mais informações pelo telefone (37) 3329-1844, na Diretoria de Compras Públicas.

Confira os imóveis que serão colocados à venda com melhores preços:

1 – Uma gleba denominada área 02-B, com área de 4,05,00 hectares, situada em Cachoeira do Areião (OFERTA MÍNIMA: R$70.333,03)

2 – Um terreno vago com área de 4.250,00 m2, que fica na quadra N, no Alto da Praia (OFERTA MÍNIMA: R$168 mil)

3 – Um terreno vago caracterizado como lote 15 da quadra N, na Rua Dez, no Alto da Praia (OFERTA MÍNIMA: R$19.500)

4 – Um terreno vago caracterizado como área 02, situada na Rua José Francino, Vila Padre Remaclo Fóxius, com área total de 1.270 m² (OFERTA MÍNIMA: 197.333,03)

5 – Um terreno vago, de forma irregular, medindo 3.350 m², em Pontevila (OFERTA MÍNIMA: R$137 mil)

6 – Um terreno vago caracterizado como o lote 14 da quadra 4, na Rua Padre Alberico, no São Luiz, com 360 m² de área (OFERTA MÍNIMA: R$78.400)

7 – Um terreno vago caracterizado como área 03-A, situado na Avenida Arnaldo Barbosa, no Santa Luzia, com área total de 2.375,70 m² (OFERTA MÍNIMA: R$317.500)

8 – Um imóvel rural caracterizado como sendo a gleba B, com área de 5,56,00 hectares, em Cachoeira do Areião (OFERTA MÍNIMA: R$186.093,33).