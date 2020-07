Agência Brasil

A Lotofácil, a segunda loteria mais vendida pela Caixa, terá novidades para os apostadores, a partir da próxima segunda-feira (3). Os sorteios passarão a ter periodicidade diária, de segunda-feira a sábado. Até então, a Lotofácil era sorteada às segundas, quartas e sextas.

Outra mudança na modalidade é a premiação adicional aos concursos de final 0. A distribuição dos valores destinados à premiação ficará assim: 62% do total será destinado aos acertadores de 15 números (principal faixa de premiação); 13% será para a segunda faixa, ou seja, para quem acertar 14 números entre os 15 sorteados; 10% será destinado para os concursos de final 0 e os 15% restantes ficam acumulados para a primeira faixa – 15 acertos – do concurso especial realizado em setembro de cada ano, a Lotofácil da Independência.

O primeiro concurso com final 0 a ser sorteado após a implementação das alterações será o de número 2.010, previsto para ocorrer no dia 13 de agosto.

Teimosinha e bolão

Um pouco antes disso, no dia 10 de agosto, também passam a valer novas alterações na Lotofácil, como a ampliação na quantidade de apostas múltiplas permitidas, a quantidade de Teimosinhas e a ampliação na quantidade de cotas por Bolão.

Atualmente, é possível apostar de 15 a 18 números dentre os 25 disponíveis no volante. Com a mudança, será possível marcar até 20 números por volante, aumentando a probabilidade de acerto:

Probabilidade de acerto (1 em…) Quantidade de acertos Quantidade de números escolhidos 15 16 17 18 19 20 15 3.268.760 204.298 24.035 4.006 843 211 14 21.792 3.027 601 153 47 17 13 692 162 49 18 8 4,2 12 60 21 9 5 3,2 2,6 11 11 6 4 3 2,9 3,9

O valor de uma aposta simples da Lotofácil, com 15 números, é de R$ 2,50. A aposta múltipla de 19 números vai custar R$ 9,6 mil e a de 20 terá o custo de R$ 38,7 mil.

Para quem quiser concorrer com os mesmos números em mais de um concurso, a Lotofácil também vai permitir uma quantidade maior de apostas no formato Teimosinha: poderão ser até 24 concursos, o dobro do que é possível atualmente.

Os apostadores que costumam fazer apostas em grupo por meio do Bolão Caixa também vão poder aumentar as chances de ganhar na Lotofácil: a quantidade máxima de cotas passa a ser de 100 por bolão. Os bolões têm preço mínimo de R$ 10,00, sendo que cada cota não pode ser inferior a R$ 3,00.

Com a inclusão das apostas múltiplas de 19 e 20 números, os bolões ficam assim:

Quantidade de números por aposta Mínimo de Cotas Máximo de Cotas 15 2 8 16 2 25 17 2 30 18 2 35 19 2 70 20 2 100

É permitida a realização de, no máximo, 10 apostas por Bolão, em caso de bolões com 15, 16, 17 ou 18 números. No caso de bolões com 19 números, o máximo será de 6 apostas por Bolão. Para bolões com 20 números só será possível a realização de uma aposta. Em caso de Bolão com mais de uma aposta, todas elas deverão conter a mesma quantidade de prognósticos.