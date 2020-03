A Administração Municipal realizará, no próximo dia 27, a terceira edição do Festival “Louva Formiga”. O evento será na Praça do Terminal Rodoviário (Praça do Coreto) e contará com show do grupo Cantores de Deus.

Na sexta-feira (6), foi encerrado o prazo de inscrições. De acordo com a secretaria de Cultura, 32 canções foram inscritas, sendo a maioria de compositores formiguenses. No entanto, houve, também, inscrições de outras cidades como Oliveira, Divinópolis, Belo Horizonte e São Paulo.

Conforme consta no regulamento, serão selecionadas dez músicas para se apresentarem no festival, sendo que o resultado oficial da triagem, contendo a relação dos participantes e respectivas obras musicais selecionadas, será publicado no dia 16 de março, por meio do site oficial da Administração Municipal (www.formiga.mg.gov.br).