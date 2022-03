Nesta quinta-feira (17), foi publicado o resultado da votação popular, para indicação do novo membro do Conselho Municipal de Cultura (COMCULT), cujo vencedor será indicado à cadeira de conselheiro suplente, representante da sociedade civil, do segmento “música”.

O indicado será Lucas Caldeira Durães, que obteve 92,7% dos votos. Em segundo lugar, com 7,3% dos votos, ficou Helder de Souza Santos.

A votação foi realizada nessa quarta-feira (16), das 8h às 17h, por meio de link disponibilizado na página oficial da Prefeitura de Formiga.

O COMCULT é um órgão paritário, constituído por 10 membros titulares e igual número de suplentes, sendo metade representando o Poder Público Municipal e a outra, a Sociedade Civil. A vacância no quadro de conselheiros deu-se em razão de uma das representantes do setor “música” ter deixado o Conselho. O nome do vencedor será enviado ao Gabinete do Prefeito como indicação para nomeação do novo Conselheiro.