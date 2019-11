Recentemente Luciana Gimenez, de 49 anos, marcou presença em um evento da Amazon, em São Paulo. Em entrevista ao F5, a apresentadora da RedeTV! falou sobre a relação com o filho Lucas Jagger, fruto da relação com o música Mick Jagger.

arrow-options Nellie Solitrenick / Divulgação Lucas Jagger e Luciana Gimenez

Sem pestanejar, Luciana Gimenez revelou que, geralmente, recebe mais conselhos do filho do que dá. “A gente até vê as mesmas coisas, mas é diferente. Para ele é orgânico, então eu presto atenção ao que ele fala”, disse a apresentadora da RedeTV! .

“Meu filho é muito culto, antenado e é daquele tipo que ouve mais do que fala”, continua ela. “O contrário de mim e do Lorenzo [filho mais novo da apresentadora]. A gente mais fala do que ouve, mas o Lucas repara, observa, é calmo para tomar decisão”, continuou.

Atualmente, Lucas Jagger mora sozinho em Nova York, onde faz faculdade. Questionada sobre os rumores de que emissores de televisão estariam sondando o jovem, Gimenez não escondeu o jogo. “Eu acho que se chegar uma proposta grande, algo que ele queira mesmo fazer, ele vai pedir minha ajuda. Mas eu deixo ele correr solto, embora tenha meus espiões”.

Indagada se ela torce pela carreira dele na TV, Luciana Gimenez diz que só quer que ele seja feliz: “Eu falo para ele ‘só me diz o que, que eu ajudo”.