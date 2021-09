Quem repara com atenção aos valores depositados nas contas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) deve ter notado que, neste mês, um “dinheiro” a mais apareceu.

Não há nada de errado nisso. É que a Caixa Econômica Federal completou no final de agosto o depósito do lucro do FGTS. É um valor a mais, pago de uma única vez, para quem tem contas ativas ou inativas até dezembro do ano passado.

De acordo com a Caixa, foram distribuídos mais de R$ 573,6 milhões de lucro do FGTS para cerca de 17 milhões de contas de trabalhadores no estado. Ao todo, o conselho curador do FGTS decidiu que R$ 8,13 bilhões dos R$ 8,5 bilhões recebidos pelo fundo em lucros foram divididos.

Para explicar: o lucro do FGTS é como se fosse um rendimento baseado na taxa de juros do país, de todas as contas de todos os trabalhadores que tiveram ou têm um emprego formal.